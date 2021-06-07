Генсек НАТО пригласил Москву принять участие в Совете Россия-НАТО: «Диалог - лучший способ для преодоления напряженности»

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7 июня 2021, 10:35

фото: сайт НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил Москве вновь принять участие в заседании Совета Россия-НАТО. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Welt.

«Я бы хотел вновь пригласить Россию как можно скорее принять участие в встрече Совета Россия-НАТО. У нас есть множество тем для обсуждения, которые соответствуют общим интересам НАТО и РФ», - пояснил Столтенберг.

Генсек отметил, что Совет не заседал уже 19 месяцев, а более года назад на приглашение российскому правительству провести новую встречу положительного ответа не последовало.

«Теперь мяч на стороне России», - добавил он.

Столтенберг считает, что Россия и НАТО могут обсудить тему «взаимного обмена о военных маневрах для предотвращения недопонимания и возможной эскалации», а также «достаточную прозрачность» военной деятельности каждой из сторон во избежание непреднамеренных происшествий в воздухе и на море. По его словам, отношения между странами альянса и Москвой достигли «такого низкого уровня, которого не было со времен окончания холодной войны».

«Диалог - лучший способ для преодоления напряженности», - заключил генсек.

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