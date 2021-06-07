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Захарова назвала условие для обсуждения с НАТО вопросов деэскалации

, 10:46

Захарова назвала условие для обсуждения с НАТО вопросов деэскалации
Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга провести встречу. По ее словам, Москва готова обсуждать с альянсом вопросы деэскалации и предотвращение военных инцидентов.

«Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла», - написала она в своем Телеграм-канале.

Захарова добавила, что господину Столтенбергу об этом прекрасно известно.

Ранее Столтенберг предложил Москве вновь принять участие в заседании Совета Россия-НАТО. Он отметил, что отношения между странами альянса и Москвой достигли «такого низкого уровня, которого не было со времен окончания холодной войны».

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