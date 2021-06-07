В Крыму отреагировали на информацию о протечке дамбы: «Даже природа против них: все рушится»

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7 июня 2021, 16:10 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал информацию об утечки воды из Днепра после разрушения построенной в 2014 году дамбы.

«Действия, которые они осуществили в 2014 году, даже природа против них: все рушится, все до конца не доделывают ... Дамба рушится - это цена всей подлости, которую они натворили», - высказал он.

Ранее сообщалось, что в Крым из-за разрушения построенной украинскими фермерами плотины на Северо-Крымском канале просочилась вода из Днепра. Украинцы заметили, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра.

Сергей Шойгу уже говорил, что временный водопровод в Крыму, проложенный силами Минобороны, снял водную блокаду полуострова.

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