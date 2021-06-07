В Крым из-за разрушения дамбы утекла вода из Днепра

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7 июня 2021, 14:58 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что в Крым из-за разрушения построенной украинскими фермерами плотины на Северо-Крымском канале просочилась вода из Днепра.

Возведенная в 2014 году дамба состоит из мешков с песком и металлоконструкций, она имела временный характер. В 2015 году начали строить новое ограждение, которое до сих пор не закончено. Однако недавно украинцы заметили, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра.

При этом эксперты считают, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.

Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что временный водопровод в Крыму, проложенный силами Минобороны, снял водную блокаду полуострова.

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