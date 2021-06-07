В Крым из-за разрушения дамбы утекла вода из Днепра

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что в Крым из-за разрушения построенной украинскими фермерами плотины на Северо-Крымском канале просочилась вода из Днепра.
Возведенная в 2014 году дамба состоит из мешков с песком и металлоконструкций, она имела временный характер. В 2015 году начали строить новое ограждение, которое до сих пор не закончено. Однако недавно украинцы заметили, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра.
При этом эксперты считают, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.
Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что временный водопровод в Крыму, проложенный силами Минобороны, снял водную блокаду полуострова.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.