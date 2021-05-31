«Интерфакс»: Шойгу объявил о снятии водной блокады Крыма

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31 мая 2021, 13:22

Фото: соцсети

Временный водопровод в Крыму, проложенный силами Минобороны РФ, снял водную блокаду полуострова, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Силами министерства обороны РФ в Крыму проложен временный водопровод длиной 32 км, сообщил в понедельник на коллегии военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Важно отметить, что Вооружённые силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водовод протяжённостью 32 км», - отметил Шойгу.

Министр добавил, что это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Кроме того, уточнил Шойгу, когда в ряде регионов России из-за сильных морозов и обильных снегопадов перемерзали муниципальные сети водоснабжения и было нарушено транспортное сообщение, инженерные и эксплуатационные подразделения Вооруженных сил РФ подвозили воду гражданскому населению и расчищали дороги от снежных заносов.

Напоминаем, В марте в Крыму был запущен водозабор на реке Бельбек, призванный решить проблему дефицита воды в Севастополе, военные строители создали гидротехнический комплекс за рекордные 115 дней.

В конце апреля сообщалось о планах властей Крыма подать в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад Крыма.

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