Пушков объяснил отказ Пентагона называть Россию «врагом»: «Не хочет раздражать Кремль»

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29 мая 2021, 12:38

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/globallookpress.com

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал отказ представителя Министерства обороны США Джона Кирби о том, что Пентагон не считает Россию «врагом».

Пушков отметил, что при экс-президенте США Дональде Трампе многие политики и военные вешали на Россию «ярлык врага», а в декабре действующий американский лидер Джо Байден повторил то же самое. По его словам, представитель Пентагона «пытается выкрутиться» в преддверии предстоящей встречи президентов США и России.

«Видимо, перед саммитом дана установка снизить накал антироссийской риторики. Хотя Псаки на днях причислили Россию к противникам США (аdversaries). Но понятие "враг" из официального лексикона все же исчезло», - написал он в своем Телеграм-канале.

Сенатор добавил, что Вашингтон «не хочет раздражать Кремль».

Напомним, что встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Швейцарии. В Киеве предположили, кто может сорвать встречу президентов.

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