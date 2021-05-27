СП: в Киеве предположили, кто может сорвать встречу Путина и Байдена

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27 мая 2021, 14:31 Источник: Свободная пресса

флаг Украины, фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что украинские эксперты и политики обеспокоены встречей президента Соединённых Штатов Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

В источнике говорится, что Украина может оказаться «разменной монетой» в этой ситуации. Вашингтон в обмен на уступки Кремля ослабит антироссийские санкции и порекомендует киевским властям «резко снизить градус конфронтации с Москвой».

При этом, говоря об «основном фигуранте», заинтересованном в срыве встречи президентов, украинские эксперты указывают на Великобританию. Автор подчеркнул, что Лондон в последнее время значительно активизировал свои усилия. Об этом свидетельствуют действия и заявления его стратегических партнеров - Польши, Украины и стран Прибалтики. Он не исключает того, что в оставшиеся три недели перед саммитом будет предпринята попытка сорвать его посредством «внезапного инцидента», например, в Донбассе или Крыму, передает «Свободная пресса».

В Кремле подтвердили встречу лидеров обеих стран 16 июня в Швейцарии.

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