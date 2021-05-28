Владимир Путин: «самолет президента Боливии посадили - и тишина»

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28 мая 2021, 19:26

Владимир Путин, Александр Лукашенко, фото:Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в беседе с белорусским коллегой Александром Лукашенко напомнил, как в Австрии в 2013 году посадили борт президента Боливии Эво Моралеса для проверки.

"Самолет президента Боливии в свое время посадили, президента вывели из самолета — и ничего, тишина", — сказал Путин. На что Лукашенко добавил: "А в Турции, помните? Из России в Сирию летел самолет: якобы оружие ... Досмотрели. Никто не кричал".

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