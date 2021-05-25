«Небо. Самолёт. Моралес». Как боливийского президента задержали в Австрии в 2013 году

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25 мая 2021, 23:37 Александр Крохмаль, Журналист

Недавний случай в Белоруссии вызвал жесткую реакцию среди европейских и американских политиков. Речь идёт о задержании самолёта в Минске, на борту которого находится оппозиционер, неугодный режиму Лукашенко. Однако 8 лет назад был почти такой же случай с президентом Боливии Эво Моралесом. Что именно тогда случилось на самом деле – история умалчивает. Информации поступило не слишком много. Всё началось ещё с интервью самого Моралеса в 2013 году. Там боливийский лидер чётко заявил, что собирается предоставить всемирно известному беглецу от американской разведки Сноудену убежище в своей стране. На следующий день президент вылетел на самолёте Fa-001 в Россию. Потом же Моралес вылетел уже с территории РФ и без всяких препятствий пролетел над Польшей и Чехией. Но в Вене его самолёт по вынужденным причинам совершил аварийную посадку.

Воздушный корабль Моралеса должен был пролететь через Францию, Испанию, Италию и Португалию. Но все эти страны ответили отказом на разрешение полёта. Потому рейс и перенаправили в Австрию. Как утверждают официальные источники, аварийную посадку в Вене запросили сами пилоты. Причину указали в проблеме с индикатором уровня топлива. Из-за этого было невозможно подтвердить его нужное количество для продолжения дальнейшего полёта. Заместитель австрийского канцлера официально заявлял, что самолёт боливийского лидера подвергался обыску. Всему виной было возможное местонахождение на борту самолёта самого Сноудена, разыскиваемого в десятках странах мира. Однако министр обороны Боливии сообщил, что Моралес запретил проводить любые обыски. Отказы же входить в воздушные пространства других государств были объяснены «техническими причинами». При этом, министр иностранных дел Испании публично упоминал имя Сноудена, якобы находящегося на борту Fa-001.

После того, как официальные лица Австрии подтвердили, что Сноудена нет на борту, корабль снова отправился в полёт. Перед этим Эво Моралес и президент Австрии Хайнц Фишер разделили друг с другом завтрак. Конфликт было решено замять. Уже спустя несколько недель правители стран, запретившие Моралесу полёт над их территориями, начали извиняться. Семь латиноамериканских государств выразили озабоченность главе ООН Пан Ги Муну. Генеральный секретарь обещал им, что подобных инцидентов более не повторится.

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