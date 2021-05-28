Президент РФ Владимир Путин назвал события вокруг Белоруссии «всплеском эмоций»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 мая 2021, 19:09

Владимир Путин, Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool ,/via Global Look Press

События вокруг Белоруссии являются "очередным витком" и "всплеском эмоций". Такое мнение сегодня высказал глава российского государства Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин отметил, что договоренность о встрече была уже давно. "Нам без этих событий есть о чем поговорить", — отметил президент России.

Лукашенко при этом пожаловался на европейские страны, которые запретили своим авиакомпаниям полеты над территорией Белоруссии: "Белавиа при чем? Замочили на всю катушку! За что наказали трудовой коллектив... Вот их лицо". Президент Белоруссии привез Владимиру Путину несколько документов, в том числе по борту Ryanair, чтобы показать, что в действительности происходит в республике.

Лукашенко прибыл в Сочи из Минска, где ранее принимал собравшихся на саммит премьер-министров стран СНГ, в том числе главу российского кабмина Михаила Мишустина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости