Лукашенко отправился в Сочи на переговоры с Путиным

Днем в пятницу, 28 мая, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил Telegram-канал "Пул Первого".
Подчеркивается, что белорусский лидер уже находится на пути в Сочи, где позже сегодня состоятся его переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что повестка встречи политиков в основном экономическая, но Москва ожидает, что Александр Лукашенко также проинформирует Москву о ситуации с самолетом Ryanair и задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой.
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