Лукашенко отправился в Сочи на переговоры с Путиным

Аргументы Недели → Политика 13+

28 мая 2021, 12:44 Источник: Telegram

Владимир Путин, Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Днем в пятницу, 28 мая, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил Telegram-канал "Пул Первого".

Подчеркивается, что белорусский лидер уже находится на пути в Сочи, где позже сегодня состоятся его переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что повестка встречи политиков в основном экономическая, но Москва ожидает, что Александр Лукашенко также проинформирует Москву о ситуации с самолетом Ryanair и задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости