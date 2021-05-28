Вице-канцлер Германии Шольц призвал к международной изоляции властей Белоруссии

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28 мая 2021, 10:58 Источник: https://www.morgenpost.de/

флаг Германии,pixabay.com

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 28 мая, в рамках беседы с журналистами призвал к международной изоляции властей Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом Ryanair из-за сообщения о минировании.

Шольц заявил, что "режим в Минске следует изолировать на международном уровне". Вице-канцлер ФРГ также подчеркнул, что, вынудив самолет приземлиться, белорусский лидер Александр Лукашенко нарушил международное право.

Напомним, следовавший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту после поступившего сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту воздушного судна был Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, который был признан в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам сразу по нескольким статьям.

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