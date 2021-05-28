Лукашенко заявил о наличии прямой угрозы суверенитету и целостности Белоруссии

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28 мая 2021, 09:16 Источник: сайт президента Белоруссии

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках поздравления в связи с Днем пограничника в пятницу заявил, сейчас существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности страны.

Поздравление белорусский лидер адресовал командованию, личному составу, а также ветеранам органов пограничной службы.

По словам Александра Лукашенко, в условиях существующей прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый пограничник на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты государственной границы, а также для безопасности граждан страны и сохранения стабильности в обществе.

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