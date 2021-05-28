Бизнесмен предложил белорусам «скинуться» и заплатить 11 миллионов евро за арест Лукашенко

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28 мая 2021, 05:34

Фото: tut.by

Белорусский государственный деятель и предприниматель Валерий Цепкало предложил силовикам 11 млн евро за арест президента республики Александра Лукашенко.

В своем видеообращении, опубликованном на портале YouTube, оппозиционер сообщил, что объявлена гражданская инициатива, «которая поможет собрать достаточно средств и передать их в качестве вознаграждения тем представителям силовых структур, которые осуществят задержание и арест преступника номер один».

Он пообещал, что деньги будут резервироваться на счетах жертвователей не будут списаны до дня непосредственного ареста Лукашенко. И только тогда средства уйдут на оплату вознаграждения тем «для кого служение народу, служение закону является не пустым звуком».

Напомним, Валерий Цепкало был Один из руководителей предвыборного штаба Александра Лукашенко на президентских выборах 1994 года, а после его победы стал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси. В 2020 году планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако избирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата. Супруга бизнесмена участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской.

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