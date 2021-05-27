Захарова рассказала об оказании поддержки со стороны России задержанной Софии Сапеги в Минске

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27 мая 2021, 10:58 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала задержание россиянки Софии Сапеги в минском аэропорту. По ее словам, посольство РФ в Белоруссии находится в постоянном контакте с родителями девушки.

«Соответственно она не высказывала жалоб по условиям ее содержания и обращения с ней, ее просьбы бытового плана были удовлетворены», - пояснила дипломат, отметив, что Софию Сапеги посетил консул.

Захарова добавила, что девушка получает необходимую поддержку с российской стороны. Наша задача сделать так, чтобы права россиянки были защищены, подчеркнула она.

Представитель МИД уточнила, что обвинения Софии Сапеги предъявлены не были.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Софии Сапеги есть вид на жительство в республике. Он отметил, что «всем беглым и протестунам» придется отвечать по закону.

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