Лукашенко: у Софии Сапеги есть вид на жительство в Белоруссии

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26 мая 2021, 22:30

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления, что у россиянки Софии Сапеги есть вид на жительство в Белоруссии.

"То, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту - это наше суверенное право", - отметил Лукашенко. Он добавил, что уже говорил "всем беглым и протестунам", что придется отвечать по закону, их всех знают в лицо и от ответственности никто не уйдет.

Выступление Лукашенко было показано по телеканалу"Беларусь-1".

Ранее стало известно, что адвоката задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги пока к подзащитной не пустили.

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