Адвоката задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги пока к подзащитной не пустили

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2021, 19:11

София Сапега, фото: соцсети

Адвокат Софии Сапеги Александр Филанович не может попасть к ней, несмотря на разрешение следствия. Он сообщил, что посещение в СИЗО КГБ для юристов организовано по живой очереди, мало кабинетов.

Родители девушки смогли передать ей вещи. Она может писать и получать письма. Естественно, они будут проходить цензуру. Адвокат попробует встретиться с Софией завтра.

Филанович также сообщил, что он подал жалобу в центральный аппарат СК Белоруссии на задержание Софии. Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания.

Читайте также: Полковник КГБ ЛССР в отставке: Мне очень жаль подругу Протасевича.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости