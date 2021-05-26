Адвоката задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги пока к подзащитной не пустили
26 мая 2021, 19:11
Адвокат Софии Сапеги Александр Филанович не может попасть к ней, несмотря на разрешение следствия. Он сообщил, что посещение в СИЗО КГБ для юристов организовано по живой очереди, мало кабинетов.
Родители девушки смогли передать ей вещи. Она может писать и получать письма. Естественно, они будут проходить цензуру. Адвокат попробует встретиться с Софией завтра.
Филанович также сообщил, что он подал жалобу в центральный аппарат СК Белоруссии на задержание Софии. Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания.
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