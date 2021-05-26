Полковник КГБ ЛССР в отставке: Мне очень жаль подругу Протасевича

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2021, 18:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Как стало известно из различных СМИ, задержанный в аэропорту Минска Роман Протасевич уже дает показания о подрывной деятельности в Белоруссии.



Получается, по словам председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля, на «подрыв государственных устоев республики» выделялись сотни миллионов долларов. И это со «слов» Романа Протасевича.



Возможно ли такое?



Балтийское бюро «Аргументы Недели» попросило прокомментировать ситуацию полковника КГБ ЛССР в отставке:



«Я вам расскажу один анекдот: у «отца народов» пропала его любимая курительная трубка. Он вызывает, допустим, Ежова и требует ее найти. Проходит два часа… В кабинет заявляется Ежов и докладывает: «Трое уже сознались в похищении трубки, а двое практически «на подходе», но трубку не нашли». Очень характерная ситуация с Протасевичем. Это же совсем мальчик, которого «сломали» за несколько часов. Я думаю, что к нему применяли физическое воздействие. Да и других методов достаточно, например, «определенный» укол и он расскажет, сто «по секрету ему говорил Байден». О каких миллионов «на подрыв» Беларуси идет речь? Что может знать этот мальчик? Я понимаю, что он молодой журналист, оппозиционер, но, простите, не стоит считать глупцами людей. Мы живем в век доступной информации и блогеру достаточно иметь в своей квартире компьютер, камеру, чтобы создать мнение. О каких миллионах идет речь? Что будет с Протасевичем? Мое мнение… Поймите, тут дело не столь в этом мальчике, как в самой ситуации… Если будет соответствующий «торг за кулисами» на высоком уровне, то он может остаться больным, но живым… Если не договорятся, то… На самом деле, мне очень жаль подругу Протасевича, которая находится в «застенках». Она совершенно ни каким боком. Под раздачу. Вы вдумайтесь, совсем юная девушка, а вся в «уголовных делах»… Прямо матерый агент. Смешно. На любого человека можно «повесить» все! Из любого «человека» можно «сотворить» преступника. Вспомните любые кадры хроники 37-го года, например: выходит человек и «кается», что он всю жизнь ненавидел СССР и работал на подрыв государства. Вот и тут похожая ситуация. Постановочный трюк. А ребят жаль».

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