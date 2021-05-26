Дмитрий Кулеба дал обещание бороться с «Северным потоком-2», пока по трубопроводу не пойдет газ

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26 мая 2021, 20:19

Дмитрий Кулеба, фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Украина продолжит бороться с проектом "Северный поток–2" до тех пор, пока по газопроводу не пойдет топливо, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Генсек ОБСЕ отправилась на Украину, чтобы лично изучить ситуацию в Донбассе. Дипломат обсудит вопрос об укреплении сотрудничества с Киевом.

"Мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины", — заявил Кулеба.

Ранее бывший глава МИД Украины Климкин назвал "ударом под дых" отказ США от санкций против оператора "СП-2".

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