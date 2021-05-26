Дмитрий Кулеба дал обещание бороться с «Северным потоком-2», пока по трубопроводу не пойдет газ
26 мая 2021, 20:19
Украина продолжит бороться с проектом "Северный поток–2" до тех пор, пока по газопроводу не пойдет топливо, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.
Генсек ОБСЕ отправилась на Украину, чтобы лично изучить ситуацию в Донбассе. Дипломат обсудит вопрос об укреплении сотрудничества с Киевом.
"Мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины", — заявил Кулеба.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.