Политолог Сергей Марков: Протасевича использовали как живца

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что Протасевича просто "сдали Лукашенко, как отработанный материал".
Марков считает, что поскольку сообщение о минировании самолета Ryanair пришло из Швейцарии, то это была операция спецслужб Польши, Британии или Соединенных Штатов. "С какой целью? С целью сорвать саммит Путина и Байдена? Или с целью легитимизировать, оправдать будущие какие-то действия против какого-то российского самолета?" - задал вопросы политолог. По его словам, задержанный сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был живцом, это "судьба всех предателей".
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