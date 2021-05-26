Политолог Сергей Марков: Протасевича использовали как живца

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26 мая 2021, 15:56 Источник: Свободная пресса

Роман Протасевич, фото: facebook.com/pr0tez

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что Протасевича просто "сдали Лукашенко, как отработанный материал".

Марков считает, что поскольку сообщение о минировании самолета Ryanair пришло из Швейцарии, то это была операция спецслужб Польши, Британии или Соединенных Штатов. "С какой целью? С целью сорвать саммит Путина и Байдена? Или с целью легитимизировать, оправдать будущие какие-то действия против какого-то российского самолета?" - задал вопросы политолог. По его словам, задержанный сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был живцом, это "судьба всех предателей".

Ранее в Швейцарии прокомментировали заявление Белоруссии о ситуации с рейсом Ryanair.

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