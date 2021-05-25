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В Кремле оценили слова главы Коми «для вас я – Путин»

, 14:34 Источник: РИА Новости

В Кремле оценили слова главы Коми «для вас я – Путин»
Красная площадь, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Республики Коми Владимира Уйбы о том, что для жителей региона «он-Путин». По его словам, фразу просто вырвали из контекста.

«Там полно, насколько я понимаю, у губернатора недоброжелателей, и они все время выдирают что-то из контекста и потом начинают вирусно этим засорять интернет. Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона», - высказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что любой глава региона должен принимать решения, «не кивая в сторону федерального центра каждый раз».

Ранее в пресс-службе главы Республики Коми  объяснили его слова о том, что для местных жителей «он-Путин». 

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