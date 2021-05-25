Пресс-служба главы Республики Коми объяснила его слова «для вас я - Путин»

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25 мая 2021, 13:31 Источник: РИА Новости

Владимир Уйба. фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В пресс-службе главы Республики Коми Владимира Уйбы прокомментировали его слова о том, что для местных жителей «он-Путин». Так политик отреагировал на просьбу обратиться напрямую к российскому президенту, чтобы решить проблемы в регионе.

«Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне. В республике высшее должностное лицо — глава Республики Коми. Об этом Владимир Викторович и сказал во время встречи … — он избран жителями главой республики Коми, он и должен прежде всего решать проблемы жителей республики — а не президент страны», - пояснил собеседник.

По его словам, Уйба готов нести ответственность за происходящее в республике и решать проблемы людей. Именно поэтому глава региона встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с местными жителями, отметили в пресс-службе.

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