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Глава Коми возмутился предложением местных жителей обратиться к президенту: «Для вас я - Путин»

, 09:32 Источник: URA.RU

Глава Коми возмутился предложением местных жителей обратиться к президенту: «Для вас я - Путин»
Владимир Уйба, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Республики Коми Владимир Уйба на встрече с жителями села Мутный Материк, которые хотели обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью, заявил, что для них он является человеком, который решит все проблемы.

Один из участников встречи предложил доложить о последствиях после разлива нефти из нефтепровода ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» напрямую российскому лидеру. На что Владимир Уйба ответил: «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?».

Ранее сообщалось, что в городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в реку Колва. Отмечается, что из нефтепровода ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» утекла как минимум суточная доза.

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