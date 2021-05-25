Глава Коми возмутился предложением местных жителей обратиться к президенту: «Для вас я - Путин»

Глава Республики Коми Владимир Уйба на встрече с жителями села Мутный Материк, которые хотели обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью, заявил, что для них он является человеком, который решит все проблемы.
Один из участников встречи предложил доложить о последствиях после разлива нефти из нефтепровода ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» напрямую российскому лидеру. На что Владимир Уйба ответил: «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?».
Ранее сообщалось, что в городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в реку Колва. Отмечается, что из нефтепровода ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» утекла как минимум суточная доза.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.