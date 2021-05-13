В городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в реку Колва
13 мая 2021, 12:37
Сейчас специалисты собирают радужную плёнку при помощи сорбента. Жителей просят не использовать воду из реки для бытовых нужд и приготовления пищи. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».
По данным МЧС источник утечки находится в районе дюкерного перехода Ошского нефтяного месторождения на территории Ненецкого АО, в четырех километрах от границы с Республикой Коми. Работу нефтепровода приостановили.
Специалисты РПН уже на месте. После взятия проб будут приниматься решения о возмещении вреда.
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