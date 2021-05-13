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В городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в реку Колва

, 12:37

В городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в реку Колва
Фото: соцсети

Сейчас специалисты собирают радужную плёнку при помощи сорбента. Жителей просят не использовать воду из реки для бытовых нужд и приготовления пищи. Об этом сообщает портал «Выводы на чистоту».

По данным МЧС источник утечки находится в районе дюкерного перехода Ошского нефтяного месторождения на территории Ненецкого АО, в четырех километрах от границы с Республикой Коми. Работу нефтепровода приостановили.

Специалисты РПН уже на месте. После взятия проб будут приниматься решения о возмещении вреда.

В городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в реку КолваВ городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в реку Колва

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