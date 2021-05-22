В Кремле ответили на вопрос о влиянии новых американских санкций на встречу Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введённые американским Минфином санкции против компаний и судов, задействованных в строительство «Северного потока-2». Он объяснил, как это отразится на встрече Владимира Путина с Джо Байденом.
«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое … Посмотрим, как нам лучше будет», - ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее Песков рассказал, когда Путин примет решение по встрече с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.
Минфин США перечислил российские компании и суда, которых коснулись санкции из-за «Северного потока - 2».
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