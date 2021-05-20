Песков рассказал, когда Путин примет решение по встрече с Байденом

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20 мая 2021, 13:05 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в четверг, 20 мая, когда Владимир Путин примет решение по встрече с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

В Кремле уточнили, что Путин примет решение по встрече с Байденом после анализа ситуации, в частности, в свете прошедших вчера переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее сегодня доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в рамках разговора с журналистами оценил значение встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и Соединенных Штатов. Эксперт сообщил, что такая встреча носит "церемониальный характер" и свидетельствует о том, что стороны обозначают готовность к диалогу президентов.

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