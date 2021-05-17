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В Кремле ответили на вопрос о возможном обмене Медведчука на осуждённых украинцев

, 14:28 Источник: RT

В Кремле ответили на вопрос о возможном обмене Медведчука на осуждённых украинцев
Виктор Медведчук, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы СНБО Алексея Данилова о возможности обмена арестованного по подозрению в госизмене главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука на осуждённых в России украинцев.

«Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Это была достаточно несформулированная идея, поэтому мы вряд ли склонны это как-то серьёзно рассматривать», - цитирует слова официального представителя Кремля RT.

Песков пояснил, что данный вопрос относится к «украинской внутриполитической кухне».

Напомним, что  Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака обвиняют в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Медведчук помещен под домашний арест на два месяца. 

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