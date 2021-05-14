Путин заявил о близости к границам России палестино-израильского конфликта

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14 мая 2021, 16:28

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что палестино-израильский конфликт напрямую касается безопасности России.

«Обострившийся палестино-израильский конфликт - это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», - пояснил глава государства.

Путин попросил коллег рассказать, как сейчас складывается ситуация на Ближнем Востоке, а также прокомментировать текущую ситуацию в Донбассе. Российский лидер выразил сожаление, что Украина медленно, но верно превращается в «какую-то Антироссию».

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