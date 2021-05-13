В секторе Газа за три дня от израильских ударов погибли 87 человек

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13 мая 2021, 19:38 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Число жителей сектора Газа, погибших за три дня в результате израильских авиаударов по территории палестинского анклава, увеличилось до 87. Последнюю информацию о жертвах атак ВВС Израиля сообщил представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.

Пострадали за эти дни 530 человек. Среди погибших - 18 детей и восемь женщин. Ранее сообщалось о 83 жертвах и 487 раненных.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада".

По последним данным, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли шесть мирных жителей и один военнослужащий.

В секторе Газа в четверг сообщили об энергетическом коллапсе. Дефицит электричества в секторе Газа достиг 70%. Представитель энергетической компании Мохаммад Сабит сообщил, что "сектор Газа переживает масштабный кризис в связи с дефицитом поставок электроэнергии и отключением света на большей части территории".

Он уточнил, что компания не может обеспечить подачу света в больницах, не работают опреснительные установки, из-за чего по водопроводу течет соленая вода, есть угроза выхода из строя канализации и водосточных станций.

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