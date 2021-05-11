В Кремле объяснили внесение законопроекта о денонсации Договора по открытому небу

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11 мая 2021, 13:41 Источник: РИА Новости

Красная площадь, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение законопроекта о денонсации Договора по открытому небу в Государственную Думу. По его словам, причину таких действий не раз называл Владимир Путин.

«Основные положения российской аргументации неоднократно излагались самим президентом. Делом в том, что это вся система, которая зиждется на системе обмена, обмене этой информацией. США вышли из этого договора, но тем не менее пользуются системой обмена информации в рамках Североатлантического Альянса … То есть де-факто США продолжат получать эту же информацию, но Россия не будет получать этой информации», - пояснил он.

Напомним, что ДОН стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Вице-спикер верхней палаты Совета Федерации Константин Косачев объяснил «вынужденный шаг» по денонсации Договора по открытому небу.

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