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Косачев объяснил «вынужденный шаг» по денонсации Договора по открытому небу

, 10:59 Источник: РИА Новости

Косачев объяснил «вынужденный шаг» по денонсации Договора по открытому небу
Константин Косачев, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/ globallookpress.com

Вице-спикер верхней палаты Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал внесение законопроекта о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) в Государственную думу.

«Совет Федерации будет готов рассмотреть данный закон оперативно, сразу после его принятия Госдумой», - пояснил он.

Косачев отметил, что «Россия сделала всё для сохранения ДОН». По его словам, договор разрушается Соединёнными Штатами «при пассивной позиции их союзников по НАТО». Он добавил, что денонсация для РФ - это «вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода Вашингтона из договора и фактического отказа остальных его участников соблюдать свои обязательства в части непередачи соответствующей информации третьим странам».

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что США виноваты в распаде ДОН. 

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