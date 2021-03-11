Депутат Бальбек с иронией оценил слова украинского министра об «ошибке» РФ в переговорах по Донбассу

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о «главной ошибке» России в переговорах по Донбассу.
«По отношению к Донбассу мы руководствуемся чувством народного единства и как помогали им с 2014 года, так продолжаем делать это и сейчас, невзирая на санкции и антироссийскую истерию. И на самом деле это Запад с Украиной так и не поняли Россию - наша страна не меняет материальные выгоды на государственные и народные ценности», - высказал он.
По его словам, «Украина, что называется, из барской туфли щи хлебает».
Комментируя, возможное ужесточение антироссийских санкций со стороны Европы и США из-за обострения ситуации в Донбассе, Бальбек отметил, что сегодня это неотъемлемая часть нашей жизни, поскольку «не под санкциями живёт только вашингтонская прислуга или запуганные американской администрацией государства»
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