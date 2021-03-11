Вице-премьер Украины Резников назвал главную ошибку РФ в переговорах по Донбассу

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11 марта 2021, 12:38 Источник: Лента.ру

Донбасс, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал о главной ошибке России в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

Резников отметил, что главная ошибка российской стороны в переговорном процессе - непонимание Украины. По его словам, Москва хочет, чтобы Киев испугался и пошел на уступки.

«Последнее, что было хорошего — мы договорились о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, и действительно уровень эскалации и огневого контакта значительно уменьшился. Мы перестали терять человеческие жизни. С того момента прошло более 200 дней, но в последнее время снова наблюдаем увеличение уровня эскалации, точечные выстрелы, дистанционные минирования, снова гибнут наши люди», - пояснил он.

Министр добавил, что Россия блокирует «все позитивные вещи, выступает с речами на всех уровнях, обвиняя Украину в том, что якобы она не выполняет Минские соглашения».