Бальбек назвал тех, кто живет «не под санкциями США»

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11 марта 2021, 13:51 Источник: РИА Новости

Руслан Бальбек. Фото: сайт ГД

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что «не под санкциями живет только вашингтонская прислуга или запуганные американской администрацией государства».

Так парламентарий отреагировал на заявление украинского министра про ужесточение западных санкций против Москвы при обострении ситуации в Донбассе.

«По отношению к Донбассу мы руководствуемся чувством народного единства и как помогали им с 2014 года, так продолжаем делать это и сейчас, невзирая на санкции и антироссийскую истерию», - сказал Бальбек.

Он также отметил, что Запад с Украиной так и не поняли Россию, которая «не меняет материальные выгоды на государственные и народные ценности».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден продлил санкции в отношении России из-за Крыма.