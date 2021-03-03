Байден продлил санкции в отношении России из-за Крыма

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден еще на год продлил санкционный режим Вашингтона в отношении Российской Федерации, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.
В документе, направленном в Конгресс от имени Байдена, отмечается, что режим чрезвычайной ситуации должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года, а также сохраняться еще на один год.
Напомним, режим ЧС, которым предусматривается введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается американским правительством на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении РФ был введен несколькими президентскими указами в марте 2014 года из-за событий в Крыму, а также в восточной части Украины.
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