Байден продлил санкции в отношении России из-за Крыма

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3 марта 2021, 22:01 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Doug Mills/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден еще на год продлил санкционный режим Вашингтона в отношении Российской Федерации, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.

В документе, направленном в Конгресс от имени Байдена, отмечается, что режим чрезвычайной ситуации должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года, а также сохраняться еще на один год.

Напомним, режим ЧС, которым предусматривается введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается американским правительством на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении РФ был введен несколькими президентскими указами в марте 2014 года из-за событий в Крыму, а также в восточной части Украины.