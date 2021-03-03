Россия подготовит ответ на новые антироссийские санкции ЕС и США - Песков
3 марта 2021, 13:35Источник:
ТАСС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, 3 марта, о том, что Россия ответит на новые санкции США и Евросоюза, принятые Западом из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Пресс-секретарь президента РФ назвал американские и европейские санкции "вмешательством во внутренние дела России". Песков подчеркнул, что "любые подобные ограничения абсолютно неприемлемы, так как они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям" нашей страны с США и Евросоюзом.
Он отметил, что в Кремле считают санкции "абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования", а "главное - не имеющими ни эффекта, ни смысла".
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