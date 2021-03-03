Россия подготовит ответ на новые антироссийские санкции ЕС и США - Песков

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3 марта 2021, 13:35 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: Павел Кашаев, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, 3 марта, о том, что Россия ответит на новые санкции США и Евросоюза, принятые Западом из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Пресс-секретарь президента РФ назвал американские и европейские санкции "вмешательством во внутренние дела России".

Песков подчеркнул, что "любые подобные ограничения абсолютно неприемлемы, так как они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям" нашей страны с США и Евросоюзом.

Он отметил, что в Кремле считают санкции "абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования", а

"главное - не имеющими ни эффекта, ни смысла".