Рогозин с иронией ответил на слова советника главы МВД Украины об «ударе» по России

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8 марта 2021, 12:41

фото: Дмитрий Рогозин, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко о «сильном ударе» для России.

«С такой фамилией надо женщин с 8 Марта поздравлять, а не стучать кулачком в цыплячью грудь», - написал он в Telegram-канале.

Ранее слова Поцелуйко оценил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в данном случае речь идет не об «ударе по России», а об «ударе по демократии».

Поцелуйко считает, что закрытие оппозиционных каналов в стране стало ударом по российскому «инструменту влияния в Украине».

Кроме того, советник главы МВД Украины сообщил, что Киев готов ответить на любые действия России в случае ее «военной агрессии» в Донбассе.