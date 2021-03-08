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Депутат Чепа оценил заявление советника главы МВД Украины об «ударе» по России

, 11:53

Депутат Чепа оценил заявление советника главы МВД Украины об «ударе» по России
депутат Алексей Чепа, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в понедельник, 8 марта, оценил заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко об "ударе" по России.

Ранее Поцелуйко назвал закрытие на Украине ряда оппозиционных телеканалов "сильным ударом" по России.

Алексей Чепа в беседе с RT заметил, что это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, поскольку подобные каналы пользовались популярностью и предоставляли альтернативную точку зрения на целый ряд вопросов. По мнению депутата, в данном случае речь идет не об "ударе по России", а об "ударе по демократии".

Парламентарий также напомнил, что решение о закрытии телеканалов было принято на фоне обострения конфликта в Донбассе.

ЕТ

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