Депутат Чепа оценил заявление советника главы МВД Украины об «ударе» по России
8 марта 2021, 11:53
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в понедельник, 8 марта, оценил заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко об "ударе" по России.
Ранее Поцелуйко назвал закрытие на Украине ряда оппозиционных телеканалов "сильным ударом" по России.
Алексей Чепа в беседе с RT заметил, что это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, поскольку подобные каналы пользовались популярностью и предоставляли альтернативную точку зрения на целый ряд вопросов. По мнению депутата, в данном случае речь идет не об "ударе по России", а об "ударе по демократии".
Парламентарий также напомнил, что решение о закрытии телеканалов было принято на фоне обострения конфликта в Донбассе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.