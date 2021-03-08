Советник главы МВД Украины заявил о «сильном ударе» для России

Аргументы Недели → В мире 13+

8 марта 2021, 10:30 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил о «сильном ударе» для России. По его словам, Москва обязательно нанесет ответные действия, и в Киеве будут к ним готовы.

«Те шаги, которые ввел СНБО (Совет национальной безопасности и обороны), которые ввел президент - это очень мощные шаги. Закрытие каналов председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака стало ударом по российскому «инструменту влияния в Украине», - высказал он.

Поцелуйко считает, что «это очень сильный удар и потрясение для России», которые не останется без ответа.

«Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», - заключил он.

Ранее Поцелуйко сообщил, что Киев готов ответить на любые действия России в случае ее «военной агрессии» в Донбассе.