Советник главы МВД Украины заявил о «сильном ударе» для России

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил о «сильном ударе» для России. По его словам, Москва обязательно нанесет ответные действия, и в Киеве будут к ним готовы.
«Те шаги, которые ввел СНБО (Совет национальной безопасности и обороны), которые ввел президент - это очень мощные шаги. Закрытие каналов председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака стало ударом по российскому «инструменту влияния в Украине», - высказал он.
Поцелуйко считает, что «это очень сильный удар и потрясение для России», которые не останется без ответа. «Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени», - заключил он.
Ранее Поцелуйко сообщил, что Киев готов ответить на любые действия России в случае ее «военной агрессии» в Донбассе.
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