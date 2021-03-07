Советник главы МВД Украины заявил о сокрушении России в ходе «возращения» Донбасса

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7 марта 2021, 20:15 Источник: Лента.ру

военный, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил, что Киев готов ответить на любые действия России в случае ее «военной агрессии» в Донбассе. Он не исключает ответных действий со стороны Москвы.

«Украина готова ответить на любые действия страны-агрессора, даже на полномасштабное наступление … Киев ожидает от Москвы ответа на жесткие действия украинских войск по возвращению Донбасса», - высказал он.

Поцелуйко отметил, что гипотетическое тотальное наступление на Украину станет сокрушительным для России. По его словам, у вооружённых сил страны помимо авиации имеется и поддержка западных стран.

Однако советник главы МВД пояснил, что решение о реализации данных действий находится в компетенции президента Владимира Зеленского и украинского парламента.

«Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет. Потому что мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все что угодно», - резюмировал он.