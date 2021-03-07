Депутат Пятикоп ответил на заявление польского генерала о войне между НАТО и Россией

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7 марта 2021, 17:59 Источник: РИА Новости

фото: здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Депутат Госдумы РФ Александр Пятикоп прокомментировал заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о том, что на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток, а Калининградскую область назвал «воротами» в Балтийское море и на Польскую Низменность.

«Такие высказывания я расцениваю как недружественные. Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше», - высказал он.

Пятикоп отметил, что в сфере военной составляющей все необходимое для безопасности россиян у страны есть. Однако слова польского генерала он назвал «печальными, неправильными и несовременными».

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал определение Вальдемара Скшипчака, что Калининградская область - «ворота» в Балтийское море.