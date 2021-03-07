Польский генерал считает: ВС РФ в случае войны не станут действовать, как это предвидит НАТО, а ударят в неожидаемом направлении

Аргументы Недели → Армия 13+

7 марта 2021, 12:23

Фото: соцсети

НАТО беспомощно в информационной войне с Россией. Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для польского военно-аналитического издания Defence24.pl. Об этом пишет интернет-издание EADaily. Он так же указывает, что российские войска не будут действовать так, как предвидит командование НАТО, считающее что ВС РФ в первую очередь захватят Сувальский коридор, а ударят там, где их никто не будет ожидать.

Скшипчак детально анализирует состояние Вооружённых сил России в Калининградской области, делая вывод, что «демонизированный американскими и польскими экспертами Сувальский перешеек (60-километровый коридор, соединяющий Белоруссию с российским эксклавом и проходящий по территории Польши и Литвы — ред.) не имеет оперативного значения».

«В случае агрессии россияне не будут смотреть на политическую карту и очертания границы между Польшей и Литвой. Они просто будут проезжать по местности, которую выберут», — пишет генерал.

По мнению Скшипчака, одновременно с милитаризацией Калининградской области Россия проводит эффективную информационную войну, противостоять которой европейские и атлантические аналитики не могут.

«Русские создали отличные инструменты, которые постоянно используют в средствах массовой информации, в интернете, бизнесе и политике, — продолжает польский генерал. — Эксперты по кибервойне, эксперты по радиоэлектронной войне, дипломаты, политики и бизнесмены. Как видите, спектр таких образований очень широк. Деятельность ведётся непрерывно и с большой интенсивностью. Основное направление деятельности — нападение на всех и каждого, кто каким-либо образом может обесценить политику Кремля».

Экс-командующий сухопутными войсками Польши полагает, что главная цель информационной войны России — «вызвать недовольство членов ЕС планами разрушения Союза, а в будущем и на нарушение единства НАТО». Скшипчак приводит следующий пример, когда Владимир Путин переиграл Запад: «Всего несколько лет назад желание (России) сотрудничать с НАТО не было блефом? Все члены Альянса были обмануты этой неожиданной „любовью“ Кремля и тут же урезали оборонные бюджеты.

Они сделали это эффективно, что привело к значительному сокращению их вооруженных сил, как это было, например, в Польше и Германии. И вдруг, после агрессии против Украины, они поняли, что их побил президент Путин. Погашение задолженности займет несколько лет и потребует больших вложений».

Генерал назвал «клиническим примером» беспомощности польских политиков историю учений «Зима-20», когда Минобороны Польши не сумело засекретить итоги штабного моделирования о том, что через всего пять дней военных действия на восточном фланге страны (граница с Россией и Белоруссией) польская армия прекратила своё существование.

«История с учениями „Зима-20“ была с энтузиазмом воспринята и использована россиянами. Это высокая цена за безответственность людей, занимающих руководящие должности. Международный имидж разорван на лоскуты», — констатирует генерал.

Вальдемар Скшипчак подводит итог: «Система борьбы с российской пропагандой не построена. Правовые нормы, которые защищали бы граждан от политиков и СМИ, сеющих страх и информационный хаос, не реализованы. А это должно быть элементом системы государственной безопасности