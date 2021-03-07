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Антон Алиханов отреагировал на определение польского генерала Калининградской области как "ворота" в Балтийское море

, 14:41 Источник: Комсомольская правда

Антон Алиханов отреагировал на определение польского генерала Калининградской области как
Антон Алиханов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление польского генерала, бывшего командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, которой описал возможную войну НАТО против России.

По мнению Алиханова, "Россию сложно обвинить в агрессивном поведении в отношении стран Балтии".

В статье для издания Defence 24 Скшипчак назвал Калининградскую область "воротами" в Балтийское море и на Польскую Низменность. Польский генерал считает, что при появлении в Прибалтике войск НАТО основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района могут использовать для блокировки переброски подразделений альянса. При этом на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток.

«... Мне кажется, хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать ... Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках. И готовиться к "четвертой мировой"» , — сказал Алиханов в интервью "КП". Странам Балтии губернатор Калининградской области посоветовал в прежде всего заботиться об экономическом развитии и о том, как удержать население.

ИЧ

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