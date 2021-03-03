Премьер Словакии пошутил про обещание отдать России Закарпатскую Украину. Киев требует извинений

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3 марта 2021, 22:58

Игор Матович, фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency

Премьер-министр Словакии Игор Матович в ответ на вопрос журналистов об условиях поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявил, что он пообещал в обмен на препарат "Закарпатскую Украину".

Потом он объяснил, что это была шутка. Матович отметил, что неверно полагать, будто любые соглашения с Москвой подразумевают измену Словакии. "Как вы думаете, что я им обещал. Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", — сказал он.

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Матовича официальных извинений. В дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Такие заявления "являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений" - отмечает украинский МИД.

На шутку премьера Словакии в своем Twitter отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: "Пусть обменяет [вакцину] на несколько регионов Словакии".

Напомним, российская вакцина "Спутник V" получила одобрение в Словакии. Президент Словакии оказалась недовольна решением правительства купить вакцину "Спутник V".