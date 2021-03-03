Президент Словакии оказалась недовольна решением правительства купить вакцину «Спутник V»

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила недовольство решением правительства использовать российскую вакцину от коронавируса.
Так она прокомментировала прибытие в республику первой партии «Спутника V». По ее словам, «применение российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха».
Тем не менее, Чапутова отметила, что «готова уважать решение людей, которые намерены получить привиться «Спутником V», но призывать к массовому использованию этого препарата, она не будет из-за того, что он не прошел необходимых процедур в ЕС.
Ранее глава Минздрава РФ заявил, что вакцинация позволит избежать третьей волны коронавируса.
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