Российская вакцина «Спутник V» получила одобрение в Словакии

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1 марта 2021, 20:43 Источник: РИА Новости

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

В Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что Словакия вслед за Венгрией одобрила российскую вакцину, не дожидаясь регулятора Евросоюза.

В настоящее время в число стран Европы, зарегистрировавших Спутник V», входят Белоруссия, Венгрии, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), а также Сан-Марино и Молдавия.

Ранее сообщалось, что Вьетнам одобрил использование российской вакцины «Спутник V».