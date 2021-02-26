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Вьетнам одобрил использование российской вакцины «Спутник V»

, 09:51 Источник: РИА "Новости"

Вьетнам одобрил использование российской вакцины «Спутник V»
шприц, pixabay.com

Утром в пятницу, 26 февраля, стало известно, что вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V", которая ранее была создана в России, одобрили для экстренного применения на территории Вьетнама.

Уточняется, что консультативный совет по выдаче свидетельства о регистрации обращения лекарственных препаратов одобрил использование во Вьетнаме сразу двух вакцин против COVID-19: "Спутник V", а также препарат, разработанный компанией Moderna.

Вышеуказанные вакцины будут применяться на территории страны для профилактики и контроля коронавирусной инфекции.

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