Вьетнам одобрил использование российской вакцины «Спутник V»

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26 февраля 2021, 09:51 Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Утром в пятницу, 26 февраля, стало известно, что вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V", которая ранее была создана в России, одобрили для экстренного применения на территории Вьетнама.

Уточняется, что консультативный совет по выдаче свидетельства о регистрации обращения лекарственных препаратов одобрил использование во Вьетнаме сразу двух вакцин против COVID-19: "Спутник V", а также препарат, разработанный компанией Moderna.

Вышеуказанные вакцины будут применяться на территории страны для профилактики и контроля коронавирусной инфекции.