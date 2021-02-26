Вьетнам одобрил использование российской вакцины «Спутник V»

Утром в пятницу, 26 февраля, стало известно, что вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V", которая ранее была создана в России, одобрили для экстренного применения на территории Вьетнама.
Уточняется, что консультативный совет по выдаче свидетельства о регистрации обращения лекарственных препаратов одобрил использование во Вьетнаме сразу двух вакцин против COVID-19: "Спутник V", а также препарат, разработанный компанией Moderna.
Вышеуказанные вакцины будут применяться на территории страны для профилактики и контроля коронавирусной инфекции.
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