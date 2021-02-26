Королева Елизавета II сравнила пандемию COVID-19 с чумой

Королева Великобритании Елизавета II сравнила пандемию коронавируса нового типа с эпидемией чумы, а также с битвой, в которой в настоящий момент принимает участие все население нашей планеты.
Королева призвала своих подданных сделать прививку от коронавирусной инфекции и отметила, что после получения вакцины человек испытывает чувство защищенности. Елизавета II уточнила, что понимает, как сложно принять решение о вакцинации тем, кто никогда раньше не прививался, однако призвала таких людей думать не только о себе, но и о других.
Британская королева, которая сделала прививку в начале января, также отметила, что укол не был болезненным.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.