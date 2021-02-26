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Королева Елизавета II сравнила пандемию COVID-19 с чумой

, 08:00 Источник: PA

Королева Елизавета II сравнила пандемию COVID-19 с чумой
королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Королева Великобритании Елизавета II сравнила пандемию коронавируса нового типа с эпидемией чумы, а также с битвой, в которой в настоящий момент принимает участие все население нашей планеты.

Королева призвала своих подданных сделать прививку от коронавирусной инфекции и отметила, что после получения вакцины человек испытывает чувство защищенности. Елизавета II уточнила, что понимает, как сложно принять решение о вакцинации тем, кто никогда раньше не прививался, однако призвала таких людей думать не только о себе, но и о других.

Британская королева, которая сделала прививку в начале января, также отметила, что укол не был болезненным.

ЕТ

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