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У 99-летнего принца Филиппа выявили инфекцию, он остается в больнице

, 22:56 Источник: BBC

У 99-летнего принца Филиппа выявили инфекцию, он остается в больнице
принц Филипп, I-Images/ZUMAPRESS.com

В Букингемском дворце сообщили, что у 99-летнего супруга королевы Великобритании Елизаветы II – принца Филиппа – была обнаружена инфекция. Герцог Эдинбургский останется в больнице еще на несколько дней.

Во дворце уточнили, что принц Филипп находится в клинике имени короля Эдуарда VII. Подчеркивается, что муж британской королевы в настоящий момент чувствует себя комфортно и хорошо реагирует на лечение, которое он получает. Предполагается, однако, что в ближайшие дни он выписан не будет.

Сын герцога Эдинбургского принц Эдвард рассказал журналистам, что его отец сейчас "чувствует себя намного лучше" и с нетерпением ждет возвращения домой. "Мы держим за него кулачки", – уточнил он.

ЕТ

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