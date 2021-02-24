У 99-летнего принца Филиппа выявили инфекцию, он остается в больнице

В Букингемском дворце сообщили, что у 99-летнего супруга королевы Великобритании Елизаветы II – принца Филиппа – была обнаружена инфекция. Герцог Эдинбургский останется в больнице еще на несколько дней.
Во дворце уточнили, что принц Филипп находится в клинике имени короля Эдуарда VII. Подчеркивается, что муж британской королевы в настоящий момент чувствует себя комфортно и хорошо реагирует на лечение, которое он получает. Предполагается, однако, что в ближайшие дни он выписан не будет.
Сын герцога Эдинбургского принц Эдвард рассказал журналистам, что его отец сейчас "чувствует себя намного лучше" и с нетерпением ждет возвращения домой. "Мы держим за него кулачки", – уточнил он.
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