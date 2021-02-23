Принц Уильям рассказал о самочувствии своего 99-летнего дедушки

Британский принц Уильям накануне рассказал о состоянии своего 99-летнего дедушки – принца Филиппа. 17 февраля стало известно о госпитализации супруга королевы Великобритании Елизаветы II.
Принц Уильям в рамках посещения центра вакцинации сообщил, что его дедушка чувствует себя нормально и уточнил, что за состоянием родственника наблюдают врачи. Герцог Кембриджский также подмигнул журналисту, который поинтересовался самочувствием принца Филиппа.
Известно, что недомогание мужа Елизаветы II не связано с коронавирусной инфекцией. Предполагается, что принц пробудет в клинике еще неделю.
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